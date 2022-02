Le Sénégal vainqueur de la CAN 2022 : Dakar explose de joie après le tir au but de Mané

Le Sénégal a remporté sa première CAN en battant l'Egypte aux tirs au but (0-0 après 120 minutes), ce dimanche au Stade Olembé. Dakar a retenu son souffle avant d'exploser de joie sur le dernier tir au but de Sadio Mané.