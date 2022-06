Le témoignage émouvant de Bartoli sur les troubles alimentaires (GG du Sport)

Ces derniers jours, son témoignage sur l'anorexie liée à sa pratique sportive a été maintes fois repris. Romane Lemière évoquait sa course à la perte de poids pour être plus performante. Un calcul parfois destructeur pour le corps et l'esprit. Marion Bartoli a vécu des troubles alimentaires après sa carrière. Elle livre son témoignage dans les Grandes Gueules du Sport.