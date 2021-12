Le tour de force de Cambuur, champion de deuxième division... 2 ans de suite

Extrait du podcast RMC, After Galaxy. Robin Maulun, joueur du SC Cambuur, revient sur la montée du club en Eredivisie... annulée pour cause de Covid-19. Mais un an plus tard, bis repetita, Cambuur remporte de nouveau la deuxième division néerlandaise. Et cette fois, la promotion est validée.