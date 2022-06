Le Vestiaire : Foé, Cristiano Ronaldo... l'une des émissions les plus émouvantes avec Djemba-Djemba

En décembre 2017, Éric Djemba-Djemba, icône du foot camerounais passée par le FC Nantes et Manchester United, s'est confié dans Le Vestiaire avec des témoignages poignants. Proche de Cristiano Ronaldo et du défunt père de ce dernier à son arrivée à Manchester, le milieu camerounais a aussi été un témoin direct de la mort d'un des compatriotes, le regretté Marc-Vivien Foé lors d'une demi-finale de Coupe des confédérations en 2003 au stade Gerland de Lyon. Retrouvez aussi des anecdotes atypiques sur Roy Keane et Sir Alex Ferguson dans ces 40 minutes émouvantes d'émission.