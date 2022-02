Le Vestiaire : "Ibra est vraiment sûr de lui", Gameiro se souvient de sa cohabitation au PSG

Extrait de l'émission "Le Vestiaire : spécial RC Strasbourg", à découvrir le lundi 14 février à 21h sur RMC Sport 1.

Kevin Gameiro se souvient d'une discussion avec Zlatan Ibrahimovic, récemment arrivé au PSG. Et d'emblée, le buteur suédois impose sa marque et sa personnalité dans le vestiaire. "Il vient me voir après l'entraînement, et me dit : « Demain tu vas marquer deux buts, mais moi je vais en marquer quatre !», tu ressens vraiment le mec costaud."