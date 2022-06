Le Vestiaire : "J'avais le même niveau technique que Zidane", la phrase choc de Dugarry (2017)

La phrase avait resonné à travers toute la France du football, celle de Christophe Dugarry, qui connaît le mythe Zinedine Zidane mieux que personne pour l'avoir côtoyé chez les jeunes en équipe de France et à Bordeaux quelques années plus tard, dans Le Vestiaire en janvier 2017. Selon lui, rien ne prédestinait Zizou à devenir le meilleur joueur du monde à cause de ses nombreuses lacunes physiques, qu'il a gommées au fur et à mesure à force de travail et de rigueur. Là est la différence pour l'ancien consultant RMC Sport qui reste campé sur ses positions. À 20 ans, lui et Zidane avaient le même niveau technique.