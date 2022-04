Le Vestiaire OM : "Sampaoli aime charrier... mais il est nul au foot" rigole Gueye

Extrait de l'émission Le Vestiaire spécial OM, à retrouver sur RMC Sport 1 le lundi 11 avril 2021.

Réunis dans le vestiaire marseillais, Saliba, Gueye, Harit et Payet évoquent leur entraîneur. "Marrant, qui aime charrier et taquiner"... et "nul au foot et tricheur" s'amusent ses joueurs.