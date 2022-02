Le Vestiaire Rennes : Doku flatté des compliments de Mbappé, "il est le numéro 1 aujourd'hui"

Après son très bon Euro 2021, et notamment son quart de finale de feu contre l'Italie, Jérémy Doku a attiré l'oeil de tous les observateurs européens mais aussi des plus grands noms du football à commencer par Kylian Mbappé. Flatté, le Belge lui a rendu la pareille dans Le Vestiaire : "Il a quelque chose de plus que les autres. Il est programmé". Un extrait du #LeVestiaireRennes, qui était à suivre ce lundi 28 février 21h00 sur RMC Sport 1.