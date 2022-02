Le Vestiaire Rennes : Tatouage et tête rasée en cas de victoire en Conference League

Les nouvelles ambitions du Stade Rennais à l'échelle européenne ne sont plus à prouver depuis la campagne en Europa League et la victoire en Coupe de France en 2018-2019. Les joueurs sont en conséquence beaucoup plus attendus par les supporters et la quête de la Conference League est un enjeu. Interrogés par un fan, Gaetan Laborde, Benjamin Bourigeaud, Jonas Martin et Hamari Traoré s'engagent même à se faire des tatouages et à se raser la tête en cas de victoire finale. Un extrait du #LeVestiaireRennes, qui était à suivre ce lundi 28 février 21h00 sur RMC Sport 1.