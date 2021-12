Le Vestiaire RMC Sport spécial Sélim Benachour (janvier 2017)

Sélim Benachour, grand espoir tunisien des années 2000 formé au PSG et à l'INF Clairefontaine, a des anecdotes passionnantes en veux-tu en voilà, qu'il a confiées au Vestiaire en 2017. Deux d'entre elles concernent Ronaldinho et son hygiène de vie et l'homme à tout faire de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes.