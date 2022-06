Le Vestiaire : Sosie de Henry, maturité... Comment Mbappé était vu quelques jours avant l'éclosion

La coïncidence est belle. Quelques semaines avant le match référence de Kylian Mbappé en professionnel en Champions League contre Manchester City en février 2017, "Le Vestiaire" avait eu comme invité Ludovic Batelli, le coach qui a emmené sa génération au titre au championnat d'Europe des moins de 19 ans en 2016. Et déjà à l'époque, les compliments ne manquaient pas à l'égard de l'actuel joueur du PSG, notamment sur sa maturité et sa ressemblance frappante avec Thierry Henry soulignée par Emmanuel Petit et Frank Leboeuf.