Le Vestiaire spécial Mehdi Benatia (décembre 2019)

Mehdi Benatia vient tout juste de prendre sa retraite sportive après une carrière passée dans les plus grands clubs européens (Bayern Munich, Juventus, Roma, OM). En décembre 2019, l'international marocain, qui a connu l'équipe de France des jeunes avec la génération dorée 87 des Samir Nasri, Karim Benzema et Hatem Ben Arfa, était venu raconter ses très nombreuses anecdotes. Dont certaines concernent Cristiano Ronaldo et Blaise Matuidi.