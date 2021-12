Le Vestiaire spécial Souleymane Diawara (septembre 2016)

L'un des premiers invités marquants du Vestiaire. Souleymane Diawara, ancien défenseur de Bordeaux et de l'OM et champion de France avec ces deux clubs, est venu raconter à Emmanuel Petit, Frank Leboeuf et Christophe Dugarry son histoire hors du commun avec des anecdotes qui peuvent prêter à sourire et d'autres plus sérieuses et sombres. Une émission épique.