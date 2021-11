"Leo, le film : Bonus track" : La rivalité Messi - Ronaldo

Les deux joueurs cumulent à eux deux onze Ballons d'Or, neuf Ligues des champions et plus de 200 buts en Champions League. Au fil des années, leur rivalité a conquis l'Europe... et ébloui les fans de football. Retour sur une rivalité entre les deux légendes.

Découvrez cet extrait exclusif, en marge du film Transversales diffusé sur RMC Sport 1 le 5 novembre 2021.