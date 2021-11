"Léo, le film" : Enfant, Messi était capable de se blesser pour jouer

Considéré comme un génie dès son plus jeune âge, Lionel Messi avait déjà le football dans le sang et dans le cœur. Alors, lorsqu'avant une finale d'un tournoi avec comme récompense individuelle un vélo, il se retrouva coincé dans sa salle de bain, tous les moyens sont bons pour s'en extirper. Y compris de se blesser à la main pour pouvoir sortir, aider son équipe à remonter le score en quelques minutes et gagner. Un esprit de compétition développé très tôt qui lui a valu une carrière riche en trophées, dont un vélo qui vaut encore certainement un Ballon d'or à ses yeux. Un extrait du Transversales "Léo, le film" diffusé sur RMC Sport 1 ce vendredi.