"Léo, le film" : Quand Messi boude un entraînement, Guardiola accourt

Tout génie a une faille. Celle de Lionel Messi se trouve dans la communication avec les autres. Une situation lui déplaît ? La Pulga se renferme sur elle-même, peut aller jusqu'à bouder un entraînement pour signifier son mécontentement. À l'époque de Pep Guardiola coach, ce genre de situation amenait le coach catalan à jouer les baby-sitters et à venir le chercher chez lui pour le rassurer et le remotiver. Cela s'avéra payant puisque Pep a tout gagné à Barcelone avec Messi comme leader offensif et quadruple Ballon d'or sous ses ordres. Un extrait du Transversales "Léo, le film" diffusé sur RMC Sport 1 ce vendredi.