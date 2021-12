Les grandes interviews RMC Sport : Guardiola, sa philosophie, ses idoles (2016)

Retrouvez du 1er au 24 décembre une grande interview RMC Sport ou un Vestiaire marquant chaque jour. Ce mercredi 1er décembre, revivez l'entretien de Pep Guardiola, filmé en décembre 2016. L'Espagnol venait de devenir le manager de Manchester City, et racontait sa philosophie de jeu. "Il n'y a pas plus pragmatique que moi", clamait le manager des Cityzens. Pep Guardiola évoque aussi les deux entraîneurs qui l'ont influencé : Marcelo Bielsa et Arrigo Sacchi.