Liga : Escudé, Ben Yedder, Rami... Les Français qui ont le plus joué à Séville

Vingt joueurs tricolores ont évolué dans le club andalou depus 1950. Julien Escudé est le Français qui compte le plus d'apparitions avec 234 matches, devant Kevin Gameiro (145) et Wissam Ben Yedder (138). Jules Kounde est le joueur encore au club le plus capé. Avant lui, Rami, Lenglet ou Squillaci avaient dépassé la barre des 50 rencontres.