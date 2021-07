Après sa vidéo polémique avec Dembélé, Griezmann perd un sponsor et le Barça va devoir s'expliquer

Une vidéo datant de 2019 est en train de faire pas mal de dégâts au Barça. Et aussi pour Antoine Griezmann. Le Français qui venait de devenir égérie d'un célèbre jeu de cartes édité par Konami a perdu ce sponsor. Et le club blaugrana également partenaire de Konami via la simulation PES va également devoir s'expliquer.