Barça : Aguero, Dembele, Fati... Koeman a toujours subi des absences cette saison

Barcelone démarre mal cette saison, encore plus en Ligue des champions avec deux gifles en deux matches (Bayern puis Benfica). Mais Koeman ne cesse de le répéter, il doit composer avec une multitude d'absents cette saison. Aguero et Dembele n'ont toujours pas joué, Fati a manqué le début de saison, Pedri et Coutinho ont manqué des matches... Le récap match par match.