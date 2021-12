Barça : Camp Nou, investissement, mercato... Les 5 infos de la conf' de Laporta

Les dirigeants catalans ont tenu une conférence de presse pour présenter les détails du projet Espai Barça, qui prévoit la rénovation et l'agrandissement du Camp Nou. Nouvelle capacité, coût des travaux, fermeture temporaire... Joan Laporta et ses conseillers ont donné plus d'indication. Et ils ont également assuré que Barcelone pourrait recruter dès cet hiver...