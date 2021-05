Barça : grand artisan du titre de l'Atlético, Suarez a encore une dent contre Koeman et Bartomeu

Champion d'Espagne avec l'Atlético devant le Real Madrid et (surtout) le Barça, Luis Suarez ne pouvait sans doute pas rêver plus joli pied-de-nez. Poussé vers la sortie l'été dernier, bradé par les Blaugrana (qui prennent encore en charge une partie de son salaire selon la presse espagnole), l'Uruguayen a répondu sur le terrain avec 21 buts et trois passes décisives. Une belle revanche pour lui-même s'il avait encore visiblement quelques comptes à régler avec le coach Ronald Koeman et Bartomeu, l'ex-président.