Barça : Messi est le favori pour le Ballon d’Or d’après Koeman

Même si Lionel Messi n’est plus sous contrat avec le FC Barcelone, son ex et peut-être futur entraîneur Ronald Koeman voit l’Argentin remporter le Ballon d’Or en fin d’année. Ce serait le septième de la carrière de l’Argentin.