Barça - Real : Le goal replay du Clasico remporté par Madrid avec les commentaires de RMC

David Alaba a marqué son premier but et lancé le Real Madrid vers une belle victoire contre Barcelone (2-0) ce dimanche, lors du Clasico disputé au Camp Nou. Les Madrilènes retrouvent la première place du classement de la Liga et repoussent le Barça à cinq longueurs. Revivez ce succès des Madrilènes avec les commentaires RMC.