Barça : séduit par sa saison, Koeman envoie un message clair à Dembélé

La course au titre est totalement folle en Liga. L'Atlético, le leader, le Barça son dauphin et le Real Madrid se tiennent en trois points

après le succès catalan face à Valladolid (1-0). Un succès étriqué grâce à un unique but du Français Ousmane Dembélé. L'ancien Rennais encensé par Ronald Koeman qui ne fait pas de mystère sur sa volonté de le garder dans les rangs barcelonais.