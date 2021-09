Barça : Un départ de Koeman coûterait cher... même libre en 2022

En cas de licenciement, l'entraîneur touchera la fin de ses indemnités de salaire, estimées à 7 millions d'euros par an. Mais aussi et surtout une prime de 6 millions d'euros, négociée lors de son arrivée. Et l'ancien sélectionneur des Pays-Bas toucherait aussi cette somme... si son contrat n'est pas prolongé au-delà de juin 2022.