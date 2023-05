Big 4 : Le Barça champion, les classements des 4 grands championnats

Vainqueur de l'Espanyol 4-2, Barcelone a assuré le titre de champion de Liga en 2022/23. Le Real Madrid et l'Atlético complètent le podium. Découvrez également le classement et la course à l'Europe en Serie A, Premier League et Bundesliga.