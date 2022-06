"Je suis arrivé enfant, je repars en homme comblé", les adieux émouvants de Marcelo au Real

Marcelo faisait ses adieux au Real Madrid ce lundi. Après 16 saisons passées au club et quelques souvenirs - en plus de 25 trophées remportés - le Brésilien a remercié tous les salariés du club. Et ceux qui font que le Real est le meilleur club du monde.