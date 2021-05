"Le Real ne me donne pas la confiance dont j'ai besoin" : "Blessé", Zidane explique son départ dans une lettre ouverte

Le deuxième passage de Zinédine Zidane au Real Madrid s'est donc terminé jeudi dernier. Mais le Français est amer. Et confie sa déception dans une lettre ouverte et publiée dans le journal AS. Un Zizou plus offensif qui remet en cause son désormais ex-club. Et certaines rumeurs qui le mettaient sur un siège éjectable quasi permanent...