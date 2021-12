"On est arrivés à la fin de l'ère Simeone" juge Fred Hermel

Extrait du podcast After Galaxy : "La « Choloscopie » : Les dix ans de Simeone à l’Atlético de Madrid".

"Il a tout épuisé, des joueurs sont fatigués... Dix ans c'est du délire pour un club de son niveau", développe Fred Hermel dans After Galaxy. Malgré des sifflets de ses propres supporters, Simeone a réussi à sauver sa place. Mais la fin est plus proche que le début...