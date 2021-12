Real-Atlético en direct: les Merengue peuvent prendre le large en tête

... et celle de l'Atlético de Madrid

Par rapport à ce mardi soir et la victoire en Ligue des champions sur la pelouse du FC Porto (1-3), Diego Simeone effectue trois changements dans son onze de départ. Sime Vrsaljko, Thomas Lemar et Luis Suarez sont suppléés par Felipe, Angel Correa et Matheus Cunha.

L'Atlético, vers un 5-3-2: Oblak - Llorente, Kondogbia, Felipe, Hermoso, Carrasco - Correa, De Paul, Koke (c) - Cunha, Griezmann.

Remplaçants: Lecomte (g), Camara, Herrera, Joao Felix, Lemar, Renan Lodi, Serrano, Suarez, Trippier.

Absents: Gimenez, Savic et Vrsaljko.