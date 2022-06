Real : Benzema, Tchouameni, Camavinga... Une polémique de Marca sur les origines africaines des joueurs

Bad buzz pour Marca qui s'offre une Une hyper tendancieuse en mettant les origines africaines de certains joueurs et recrues. Six joueurs sont placardés sur cette couverture (Benzema, Rüdiger, Camavinga, Tchouameni, Alaba et F. Mendy). Mise à part Camavinga - arrivé en France à deux ans - aucun joueur n'est né ou a grandi en Afrique.