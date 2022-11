Real : deux défaites en quatre matches... Ancelotti ne voit pas de relâchement pré-Coupe du monde

Battu 3-2 par le Rayo Vallecano ce lundi, le Real Madrid abandonne la tête de la Liga au Barça, vainqueur samedi dernier d'Almeria (2-0). La dynamique madrilène n'est pas bonne avec deux revers et un seul succès sur les quatre derniers matches. Relâchement de certains cadres à l'approche de la Coupe du monde au Qatar ? Ancelotti ne croit pas à cette explication et remet de nouveau en cause la cadence infligée aux joueurs dans cette saison si singulière.