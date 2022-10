Real Madrid 3-1 FC Barcelone : La victoire des partenaires de Benzema avec les commentaires RMC

Le Classico d'Espagne rassemble des millions de personnes à travers le monde et c'est le moment choisi par Karim Benzema pour remarquer, lui qui est resté mué depuis la 3e journée de Liga. Et tout cela, la veille de son sacre potentiel au Ballon d'or. Ernesto Valverde et Rodrygo ont marqué pour le Real. Ferran Torres, sur un service de Robert Lewandowski, avait redonné espoir au Barça. Score final 3-1.