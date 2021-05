Real Madrid : "Je suis en colère", enrage Zidane après le penalty accordé à Séville

Et si cette 35e journée - avec les chocs Real - Séville et Barça - Atlético - avait décidé du futur champion d'Espagne. En tout cas, le grand vainqueur de ce week-end est bien l'Atlético de Madrid. Les Colchoneros ont arraché le match nul face aux Catalans (0-0) et profité du faux pas des Merengue ce dimanche. Un match nul 2-2 entaché d'une grosse polémique. Le deuxième but sévillan est venu d'un penalty madrilène annulé pour une main de Militao au préalable. Décision que Zidane n'a toujours pas digéré.