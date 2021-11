Real Madrid : Vinicius "a quelque chose de spécial dans les pieds" s'enthousiasme Ancelotti

Auteur d'un but splendide lors du succès du Real Madrid contre le FC Séville ce dimanche (2-1), Vinicius Jr est en train de prendre une place importante au sein de son équipe. Son impact est de plus en plus fort et en plus il marque maintenant (11 buts en 20 matches disputés). Un rôle du buteur qui surprend même son coach Carlo Ancelotti. Même si le technicien italien admet que l'ailier brésilien a quelque chose de spécial dans les pieds.