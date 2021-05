Real : malgré Benzema, le deuxième passage de Zidane aura été moins prolifique

La nouvelle est tombée ce jeudi et ne surprend pas grand monde : Zinédine Zidane ne sera plus l'entraîneur du Real Madrid. Le Français quitte son poste après deux saisons plus compliquées que lors de son premier passage. Et ce malgré un titre de champion en Liga en 2020 et le retour au tout premier plan de Karim Benzema.