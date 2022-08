Résultats et classements des 4 grands championnats au 23 août 10h

Arsenal et le Bayern Munich seuls en tête de Premier League et Bundesliga. La Serie A et la Liga, qui comptent une journée de moins, n'ont pas encore de leader établi. Quatre équipes de Liga ont remporté leurs 2 premiers matches, dont le Real Madrid. En Italie, Naples, l'Inter et la Roma ont débuté par un sans-faute.