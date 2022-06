Titres, matches joués... les chiffres impressionnants de Marcelo au Real Madrid

Marcelo va tourner la page Real Madrid ce lundi. Le club madrilène organise une conférence de presse (d'adieu) pour son défenseur brésilien. 16 saisons chez les Merengue ponctuées de six titres en Liga et cinq en Ligue des champions. À ce jour, l'international auriverde (58 sélections) est le joueur le plus titré de la riche histoire de l'ogre espagnol. Il est aussi dans le top 10 des matches joués sous la tunique blanche...