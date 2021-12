Un jeu minimaliste à l'Atlético ? Simeone "a le totem d'immunité" rapporte Hermel (After Galaxy)

Extrait du podcast After Galaxy : "La « Choloscopie » : Les dix ans de Simeone à l’Atlético de Madrid".

Double vainqueur de la Liga, en 2014 et 2021, Diego Simeone a toujours imposé le même jeu à l'Atlético de Madrid. Une défense solide, et une efficacité redoutable, notamment sur coup de pied arrêté. Un style parfois décrié... mais l'Espagne et la Liga s'inclinent devant les résultats obtenus par El Cholo.