Vinicius insulté : "Ici, c'est comme si on allait à la guerre" dénonce Ancelotti

L'entraîneur Carlo Ancelotti est revenu en conférence de presse ce mardi sur les insultes racistes dont a une nouvelle fois fait l'objet Vinicius lors du match entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano au Santiago Bernabéu pour le compte de la 36e journée de Liga. Le tacticien italien attend de la Fédération espagnole et du corps arbitral des "mesures drastiques" comme ont été prises en Angleterre pour éradiquer les insutltes en Espagne. "Ici, c'est comme si on allait à la guerre" a-t-il dénoncé en défendant son joueur de tout acte de provocation.