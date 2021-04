Ligue 1 : "Ils n’ont pas la mentalité", Antonetti (Metz) critique envers les joueurs du PSG

Metz s'est incliné (3-1) face au PSG samedi lors de la 34e journée de Ligue 1. Frédéric Antonetti n'a pas été tendre après la rencontre avec les joueurs parisiens : "Ils n'ont pas la mentalité. Je trouvais l'équipe de Rai, Valdo, plus saine. Il y a des attitudes qui me gênent. 8 matchs perdus, c'est beaucoup trop pour une équipe de cette valeur avec autant d'argent. Au niveau du comportement, de l'attitude, quelque chose me gêne."