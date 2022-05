12e de L1, buteur(s) en berne... les chiffres inquiétants d'une attaque niçoise moribonde en 2022

Seulement 15 buts marqués depuis le 1er janvier dont 40% par Andy Delort. Les chiffres de l'attaque niçoise sont préoccupants. Et c'est forcément une inquiétude avant le match face à Saint-Etienne qui suit la finale perdue en Coupe de France contre Nantes (1-0). Et va surtout lancer un sprint final où les Aiglons n'ont pas le droit à l'erreur. Et vont devoir retrouver l'efficacité après une période trouble sur le plan offensif...