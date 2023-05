36 ans, plus de 50 trophées : Aulas quitte la présidence, une énorme page se tourne à l'OL

La nouvelle a été officialisée ce lundi matin et c'est un immense pan de l'histoire de l'OL qui s'en va... Jean-Michel Aulas quitte la présidence - sans doute plus tôt que prévu - pour laisser sa place à John Textor. 36 ans de présidence et plus de 50 trophées glanés (masculin et féminin...). La dynastie OL a démarré grâce à lui. Alors qu'il a repris le club en L2, l'entrepreneur a fait gravir les étapes au club pour en faire une formidable machine à gagner dans les années 2000. Les années 2010 et la suite ont été un plus difficiles même si l'OL a aussi basculé dans une autre dimension économique grâce à la construction du Groupama Stadium, stade des Gones depuis 2016...