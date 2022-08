Ajaccio 1-3 LOSC : Les Dogues se relancent après l’humiliation contre le PSG… Le goal replay du match

Deuxième succès de la saison pour Lille, qui s'impose 1-3 sur la pelouse du promu Ajaccio et se fait du bien après sa déroute face à Paris. Grâce au bijou de Yusuf Yazici et aux buts de Jonathan Bamba et Tiago Djalo, le LOSC fait un sacré bond en avant et se place au pied du podium avant les autres matchs du week-end.