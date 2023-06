Ajaccio - OM : "Il semblerait qu'il a été touché physiquement" réagit l'avocat de la famille de Kenzo

Week-end de dernières cauchermardesques pour le foot français. En Ligue 2 comme en Ligue 1, le foot français n'a pas donné une bonne image de lui-même. Joueur de Rodez poussé par un supporter bordelais et arrêt de la rencontre. Envahissement un peu précoce de la pelouse au Havre... et de multiples incidents à la veille et le jour de Marseille - Ajaccio. Parmi le lot des méfaits commis, l'agression du petit Kenzo et sa famille parce que ces derniers portaient un maillot de l'OM. L'avocat de la famille s'exprime sur BFM TV. Et évoque un enfant touché physiquement. En espérant avoir accès au dossier policier le plus rapidement possible.