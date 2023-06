Ajaccio-OM : "Trois à quatre personnes impliquées" dans l'agression de Kenzo et sa famille

Agressé par des fans (?) du club corse en marge d'Ajaccio-OM, le petit Kenzo a vécu un week-end agité et les services de police sont à pied d'oeuvre pour tenter de déterminer les responsabilités et punir les auteurs de ces faits abjects. Interrogé par BFM TV, le procureur d'Ajaccio, Nicolas Septe, a précisé que trois à quatre personnes étaient impliqués dans l'agression du petit Kenzo et son père plus particulièrement touché...