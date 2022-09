Angers 0-3 OM : "Clauss est incroyable" encense coach Tudor

Avant de recevoir le Sporting mardi en Ligue des champions, l'OM s'est facilement imposé 3-0 à Angers, ce vendredi soir pour la 9e journée de Ligue 1. Auteur d'un but et de 2 passes décisives, Jonathan Clauss a montré la voie du succès aux Phocéens pour le plus grand bonheur de son coach Igor Tudor.