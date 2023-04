Angers 1-1 Nice : "Il faut qu’on se remette tous en question", insiste Dante

Ce dimanche après-midi, pour le compte de la 29e journée de la Ligue 1, Angers, lanterne rouge du championnat et probablement condamné à la relégation, recevait un OGC Nice conquérant. Et pourtant, le SCO a montré un bien beau visage et tenu tête au Gym (1-1). De quoi nourrir quelques regrets côté Niçois, notamment pour Dante qui estime que tous les joueurs doivent « se remettre en question » après ce résultat décevant pour eux.