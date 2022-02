Angers 1-2 Lens : "On n’a pas la baraka", Baticle fataliste

Le Sco s'est incliné face à Lens (1-2), dimanche lors de la 26e journée et enregistre sa 5e défaite de suite en Ligue 1. Gérald Baticle a regretté certaines erreurs individuelles ("on lave notre linge sale en famille") et des faits d'arbitrage contraire ("on n'a pas la baraka").